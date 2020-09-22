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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:56

Re: izibank

  MASolomko написав:Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- получатель: <Ф. И. О. клиента>
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]

А банк зачем? Он же в виде МФО занесен в Ибан. Банк тут вообще не нужен - только с толку будет сбивать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 05:27

Re: izibank

ol_zy, согласен. Но мало ли при отправке СЭП клиент увидит, что отправляет в ТАСКОМБАНК и подумает, что ошибся :D
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MASolomko
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