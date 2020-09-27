Основные функции, которые доступны уже сейчас:
• Удобная регистрация в приложении по номеру телефона;
• Быстрый доступ в приложение по PIN-коду, Touch ID или Face ID;
• Удобное управление действующим кредитом. Вы можете осуществлять платежи по кредиту (товарный, авто, ипотека, кредит наличными), узнать сумму платежа или остаток по кредиту и без всякой комиссии осуществлять оплаты по кредиту с любой банковской карты;
• Оформление рассрочки на покупку товаров и услуг в магазинах наших партнеров. Теперь для клиентов Банка доступен новый сервис - рассрочка (оплата частями). При использовании данного сервиса не нужно тратить время на оформление кредита - у вас уже доступна удобная оплата частями для любых покупок в партнерских сетях Банка! Никаких комиссий, необходимо оплачивать только стоимость товара по выбранном количестве месяцев рассрочки. На стартовой странице приложения отображено доступный лимит Рассрочки;
• Переводы с карты на карту (между картами любых банков);
• История платежей в мобильном приложении;
• Поиск по карте ближайших представительств (магазинов-партнеров) и отделений Банка.