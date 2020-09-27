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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:38

  Vorlon написав:
  unknownurl написав:Unity bars разработало приложение GlobusPlus для Глобус Банка. Мобильного банка от глобуса ждать не стоит...

И что оно может?

Основные функции, которые доступны уже сейчас:

• Удобная регистрация в приложении по номеру телефона;
• Быстрый доступ в приложение по PIN-коду, Touch ID или Face ID;
• Удобное управление действующим кредитом. Вы можете осуществлять платежи по кредиту (товарный, авто, ипотека, кредит наличными), узнать сумму платежа или остаток по кредиту и без всякой комиссии осуществлять оплаты по кредиту с любой банковской карты;
• Оформление рассрочки на покупку товаров и услуг в магазинах наших партнеров. Теперь для клиентов Банка доступен новый сервис - рассрочка (оплата частями). При использовании данного сервиса не нужно тратить время на оформление кредита - у вас уже доступна удобная оплата частями для любых покупок в партнерских сетях Банка! Никаких комиссий, необходимо оплачивать только стоимость товара по выбранном количестве месяцев рассрочки. На стартовой странице приложения отображено доступный лимит Рассрочки;
• Переводы с карты на карту (между картами любых банков);
• История платежей в мобильном приложении;
• Поиск по карте ближайших представительств (магазинов-партнеров) и отделений Банка.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nal.globus
https://globusbank.com.ua/ru/globusplus.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:36

Re: izibank

В среду оплачивал интернет, произошло списание все ок.

Сегодня пришло сообщение что 250грн списаны повторно, обратился в сапорт сначала пытались рассказать что это была блокировка и списание, в итоге когда убедились что нет сказали что разберутся и сообщал и пока пропали

Оно конечно бета и бывает, но будьте аккуратней судя по всему процессинг еще сырой.

И за сырую апликуху банк еще жлобится с нулевым лимитом, моня в бете был более готовым к юзу(бета тестер со старта) и пощедрее с лимитами.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:07

Re: izibank

Сейчас обновилось приложение и сейчас при входе наблюдаю
заявку на кредитний лiмiт розглянуто
сума лiмiту $10,00 ₴

Очень интересная денежная единица "$10,00 ₴" (долларогривны? :)) и сумма отличная. Ну и никакой заявки я не подавал и даже карту никак не пришлют спустя 3 недели после заявки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:07

Re: izibank

А де власне саме підменє "кешбек"???ніяк не можу знайти
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:11

  t-step написав:А де власне саме підменє "кешбек"???ніяк не можу знайти

Дивіться у "Послуги"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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