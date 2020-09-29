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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15
Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
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Valeriy237
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Додано: Сер 30 вер, 2020 08:59
Valeriy237 написав:
Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
вітаю!
звісно, плануємо розширювати географію точок видачі вже до кінця осені
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izibank
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