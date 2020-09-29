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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15

Re: izibank

Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
Valeriy237
 
Повідомлень: 59
З нами з: 21.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:59

  Valeriy237 написав:Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?


вітаю!
звісно, плануємо розширювати географію точок видачі вже до кінця осені :)
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 39
З нами з: 10.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:13

Re: izibank

  Flamingo написав:Я полагаю, что вы нарабатываете возможность выдачи карт через точки продаж типа Кредит-маркет или что-то подобное, где может не оказаться компьютерной техники, но в отделениях Таса то она есть - может имело смысл организовать передачу данных не через телеграмм а через более надежные и удобные каналы связи. Потому как было жаль специалиста, пытающегося поймать фокус не самым лучшим телефоном да еще и в условиях недостаточной освещенности.

Тут не соглашусь в меме отделении использовалась именно комп. техника (веб камера) и, наверное, десктоп телеграм версия. Но веб-камера, как правило в разы хуже, чем на бюджетном смарте, особенно, если в нем есть вспышка. Поэтому с этим я и не соглашусь с вами.
а в остальном все аналогично и у меня - про время уже многие отписались.
зрение, как правило, после 40, начинает садиться, практически, у всех и, имхо, компы/смарты на это не влияют ибо это было и в прошлом столетии до всяких смартов и компов. (ну это лирика)
А вот шрифт, действительно, можно сделать побольше и печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
ol_zy
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Повідомлень: 6206
З нами з: 20.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 632 раз.
 
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  #<1 ... 27282930
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