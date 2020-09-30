Додано: Сер 30 вер, 2020 13:13

Flamingo написав: Я полагаю, что вы нарабатываете возможность выдачи карт через точки продаж типа Кредит-маркет или что-то подобное, где может не оказаться компьютерной техники, но в отделениях Таса то она есть - может имело смысл организовать передачу данных не через телеграмм а через более надежные и удобные каналы связи. Потому как было жаль специалиста, пытающегося поймать фокус не самым лучшим телефоном да еще и в условиях недостаточной освещенности. Я полагаю, что вы нарабатываете возможность выдачи карт через точки продаж типа Кредит-маркет или что-то подобное, где может не оказаться компьютерной техники, но в отделениях Таса то она есть - может имело смысл организовать передачу данных не через телеграмм а через более надежные и удобные каналы связи. Потому как было жаль специалиста, пытающегося поймать фокус не самым лучшим телефоном да еще и в условиях недостаточной освещенности.

Тут не соглашусь в меме отделении использовалась именно комп. техника (веб камера) и, наверное, десктоп телеграм версия. Но веб-камера, как правило в разы хуже, чем на бюджетном смарте, особенно, если в нем есть вспышка. Поэтому с этим я и не соглашусь с вами.а в остальном все аналогично и у меня - про время уже многие отписались.зрение, как правило, после 40, начинает садиться, практически, у всех и, имхо, компы/смарты на это не влияют ибо это было и в прошлом столетии до всяких смартов и компов. (ну это лирика)А вот шрифт, действительно, можно сделать побольше и печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.