|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15
Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
-
Valeriy237
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 21.03.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:59
Valeriy237 написав:
Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
вітаю!
звісно, плануємо розширювати географію точок видачі вже до кінця осені
-
izibank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 10.09.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:13
Flamingo написав:
Я полагаю, что вы нарабатываете возможность выдачи карт через точки продаж типа Кредит-маркет или что-то подобное, где может не оказаться компьютерной техники, но в отделениях Таса то она есть - может имело смысл организовать передачу данных не через телеграмм а через более надежные и удобные каналы связи. Потому как было жаль специалиста, пытающегося поймать фокус не самым лучшим телефоном да еще и в условиях недостаточной освещенности.
Тут не соглашусь в меме отделении использовалась именно комп. техника (веб камера) и, наверное, десктоп телеграм версия. Но веб-камера, как правило в разы хуже, чем на бюджетном смарте, особенно, если в нем есть вспышка. Поэтому с этим я и не соглашусь с вами.
а в остальном все аналогично и у меня - про время уже многие отписались.
зрение, как правило, после 40, начинает садиться, практически, у всех и, имхо, компы/смарты на это не влияют ибо это было и в прошлом столетии до всяких смартов и компов. (ну это лирика)
А вот шрифт, действительно, можно сделать побольше и печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6206
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08
ol_zy написав:
...печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
Скорее всего, это усложнит обработку подписанных документов
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1731
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53
Bosstone написав: ol_zy написав:
...печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
Скорее всего, это усложнит обработку подписанных документов
Чим саме? Є сканери, які обробляють документи в додачу із розпізнаванням тексту за лічені секунди.
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:41
izibank написав:
до кінця осені
Будем надіятись шо 2020 року.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34559
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:33
izibank, правильно ли понимаю, что вы для каждого клиента уже зарезервировали номера карт в UAH, USD и EUR? Т. е. без великого ramdom'а по выбору номера при попытке её активировать?
Открыл окно активации дополнительных карт и для каждой карты я вижу последние её четыре цифры + срок действия.
ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
, apostol
, ingtrans
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|