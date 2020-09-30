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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15
Re: izibank
Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:59
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:13
Re: izibank
Тут не соглашусь в меме отделении использовалась именно комп. техника (веб камера) и, наверное, десктоп телеграм версия. Но веб-камера, как правило в разы хуже, чем на бюджетном смарте, особенно, если в нем есть вспышка. Поэтому с этим я и не соглашусь с вами.
а в остальном все аналогично и у меня - про время уже многие отписались.
зрение, как правило, после 40, начинает садиться, практически, у всех и, имхо, компы/смарты на это не влияют ибо это было и в прошлом столетии до всяких смартов и компов. (ну это лирика)
А вот шрифт, действительно, можно сделать побольше и печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:41
Re: izibank
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Додано: Сер 30 вер, 2020 21:33
Re: izibank
izibank, правильно ли понимаю, что вы для каждого клиента уже зарезервировали номера карт в UAH, USD и EUR? Т. е. без великого ramdom'а по выбору номера при попытке её активировать?
Открыл окно активации дополнительных карт и для каждой карты я вижу последние её четыре цифры + срок действия.
ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:17
Це для банки може бути проблемою, що вона свій пул номерів резервує за клієнтами, які можуть ніколи ними не скористатися. Клієнту що до того? Хіба що ФОПів, якщо ізя, як туду, одразу відкриває валютні рахунки, може бути небажаним зайвий раз лякати податкову, хоча нічого кримінального у цьому немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:35
Re: izibank
Я вижу только зарезервированный номер карты. Номер счета для всех 4 карт одинаковый. Видимо, баг.
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:49
У всех счетов может быть одинаковый номер, отличие ток в суффиксе, который не отображается, но сооответствует валюте. Подобное есть у многих мультивалютных карт, например, у Тасиной Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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