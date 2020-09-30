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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:15

Re: izibank

Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:59

  Valeriy237 написав:Вопрос представителю банка - для регионов, кроме Киева, когда будет доступна карта?


вітаю!
звісно, плануємо розширювати географію точок видачі вже до кінця осені :)
izibank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:13

Re: izibank

  Flamingo написав:Я полагаю, что вы нарабатываете возможность выдачи карт через точки продаж типа Кредит-маркет или что-то подобное, где может не оказаться компьютерной техники, но в отделениях Таса то она есть - может имело смысл организовать передачу данных не через телеграмм а через более надежные и удобные каналы связи. Потому как было жаль специалиста, пытающегося поймать фокус не самым лучшим телефоном да еще и в условиях недостаточной освещенности.

Тут не соглашусь в меме отделении использовалась именно комп. техника (веб камера) и, наверное, десктоп телеграм версия. Но веб-камера, как правило в разы хуже, чем на бюджетном смарте, особенно, если в нем есть вспышка. Поэтому с этим я и не соглашусь с вами.
а в остальном все аналогично и у меня - про время уже многие отписались.
зрение, как правило, после 40, начинает садиться, практически, у всех и, имхо, компы/смарты на это не влияют ибо это было и в прошлом столетии до всяких смартов и компов. (ну это лирика)
А вот шрифт, действительно, можно сделать побольше и печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08

  ol_zy написав:...печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.

Скорее всего, это усложнит обработку подписанных документов
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53

  Bosstone написав:
  ol_zy написав:...печатать с 2-х сторон даже на принтере без поддержки 2-х сторонней печати.

Скорее всего, это усложнит обработку подписанных документов

Чим саме? Є сканери, які обробляють документи в додачу із розпізнаванням тексту за лічені секунди.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:41

Re: izibank

  izibank написав:до кінця осені

Будем надіятись шо 2020 року.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:33

Re: izibank

izibank, правильно ли понимаю, что вы для каждого клиента уже зарезервировали номера карт в UAH, USD и EUR? Т. е. без великого ramdom'а по выбору номера при попытке её активировать?

Открыл окно активации дополнительных карт и для каждой карты я вижу последние её четыре цифры + срок действия.

ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:17

  MASolomko написав:ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?

Це для банки може бути проблемою, що вона свій пул номерів резервує за клієнтами, які можуть ніколи ними не скористатися. Клієнту що до того? Хіба що ФОПів, якщо ізя, як туду, одразу відкриває валютні рахунки, може бути небажаним зайвий раз лякати податкову, хоча нічого кримінального у цьому немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:35

Re: izibank

Я вижу только зарезервированный номер карты. Номер счета для всех 4 карт одинаковый. Видимо, баг.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:49

  Bosstone написав:Я вижу только зарезервированный номер карты. Номер счета для всех 4 карт одинаковый. Видимо, баг.

У всех счетов может быть одинаковый номер, отличие ток в суффиксе, который не отображается, но сооответствует валюте. Подобное есть у многих мультивалютных карт, например, у Тасиной Виики
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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