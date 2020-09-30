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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57

Re: izibank

izibank, опечатка в слове "власними" :D
Я влані кошти на рахунку не тримаю :P
Зображення

ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
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MASolomko
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  #<1 ... 28293031
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