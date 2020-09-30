Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57
Re: izibank
izibank, опечатка в слове "власними"
Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|