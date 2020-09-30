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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57
izibank, опечатка в слове "власними"
Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
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MASolomko
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:31
Квесторе_поверніться написав: izibank написав:
до кінця осені
Будем надіятись шо 2020 року.
вітаю, так 2020 року
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izibank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 09:34
MASolomko написав:
izibank, опечатка в слове "власними"
Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
вітаю, текст фіксимо
побажання передали відповідальним співробітникам
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izibank
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:20
MASolomko написав:
izibank, правильно ли понимаю, что вы для каждого клиента уже зарезервировали номера карт в UAH, USD и EUR? Т. е. без великого ramdom'а по выбору номера при попытке её активировать?
Открыл окно активации дополнительных карт и для каждой карты я вижу последние её четыре цифры + срок действия.
ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?
вітаю, так, все вірно
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izibank
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- Подякував: 3 раз.
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