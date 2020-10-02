Додано: Суб 03 жов, 2020 19:40

Получил, наконец-то, вчера карту, но немного посмотреть руки дошли только сегодня. Первые впечатления от получения карты и самого приложения.

1. Закзывал карту в Днепр еще 5 сентября. Спустя почти 2 недели позвонили и сообщили, что карта на месте. Хорошо, что не было времени съездить забрать, а то просто потерял бы время. Дня через 3 позвонили и сообщили, что карта не приехала. Еще через неделю позвонили и подтвердили, что уже приехала.

2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро. Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...

3. Активировал без проблем не "отходя от кассы" пока пока сотрудница оформляла Б5. Решение оформить Б5 было несколько спонтанным, тем не мнее ее оформили и даже дали достаточно большой лимит, что заметно понизило ценность только что полученной карты izibank. По карте izibank лимит и не заказывал, соответственно и получил без лимита.

4. Первое впечатление от приложения. Честно говоря, весь текст в нижнем регистре напрягает и даже бесит. Я понимаю, фишка такая и даже представитель здесь на форуме пишет в том же стиле, но бесит...

Несколько раз тыкал "поповнити свою карту" и открывался просто белый экран со стрелкой возврата назад, но без каких-либо вариантов пополнения. Спустя какое-то время (как мне показалось, после создания избранного платежа) варианты пополнения карты появились. Кстати, а почему все 3 доступные мне варианта озаглавлены "iншi способи"? Есть какие-то не "iншi"?

О кривой ссылке на запрос отправки средств где-то уже писали. Есть подозрение, что она формируется на основе имени, введенного во время активации. Позже имя менял, но ни ссылка ни буква в кружочке на карте не изменилась.

Цели на главном экране, как по мне, только мешают. Их лучше куда-нибудь в депозиты.

Никаких операций с деньгами пока не проводил, поэтому не могу ничего сказать.

5. Самому izibank не хватает изюминки - не вижу ни одного критерия, по которому он был бы лучше других. Формально, конечно, можно сказать, что это отсутствие ограничений по сумме и вывод кешбэка о 1 грн, но думаю, что это слишком специфическое преимущество, которое вряд ли привлечет существенное количество клиентов.