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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57

Re: izibank

izibank, опечатка в слове "власними" :D
Я влані кошти на рахунку не тримаю :P
Зображення

ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:31

  Квесторе_поверніться написав:
  izibank написав:до кінця осені

Будем надіятись шо 2020 року.


вітаю, так 2020 року
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:34

  MASolomko написав:izibank, опечатка в слове "власними" :D
Я влані кошти на рахунку не тримаю :P
Зображення

ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.


вітаю, текст фіксимо
побажання передали відповідальним співробітникам
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:20

  MASolomko написав:izibank, правильно ли понимаю, что вы для каждого клиента уже зарезервировали номера карт в UAH, USD и EUR? Т. е. без великого ramdom'а по выбору номера при попытке её активировать?

Открыл окно активации дополнительных карт и для каждой карты я вижу последние её четыре цифры + срок действия.

ps На клиента это не будет оказывать давление в плане того, что банк ему типа уже оформил эти карты?


вітаю, так, все вірно
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:46

регистрация

получил письмо со ссылкой, но скачать программу с гугл-пей не могу
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yuluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:49

  yuluk написав:получил письмо со ссылкой, но скачать программу с гугл-пей не могу
app not available


вітаю, написали в приватні повідомлення для уточнення інформації
izibank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:51

Re: izibank

Получил сегодня карту, налили 2000. Вроде и немного, но я и на это не рассчитывал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:40

Re: izibank

Получил, наконец-то, вчера карту, но немного посмотреть руки дошли только сегодня. Первые впечатления от получения карты и самого приложения.
1. Закзывал карту в Днепр еще 5 сентября. Спустя почти 2 недели позвонили и сообщили, что карта на месте. Хорошо, что не было времени съездить забрать, а то просто потерял бы время. Дня через 3 позвонили и сообщили, что карта не приехала. Еще через неделю позвонили и подтвердили, что уже приехала.
2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро. Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...
3. Активировал без проблем не "отходя от кассы" пока пока сотрудница оформляла Б5. Решение оформить Б5 было несколько спонтанным, тем не мнее ее оформили и даже дали достаточно большой лимит, что заметно понизило ценность только что полученной карты izibank. По карте izibank лимит и не заказывал, соответственно и получил без лимита.
4. Первое впечатление от приложения. Честно говоря, весь текст в нижнем регистре напрягает и даже бесит. Я понимаю, фишка такая и даже представитель здесь на форуме пишет в том же стиле, но бесит...
Несколько раз тыкал "поповнити свою карту" и открывался просто белый экран со стрелкой возврата назад, но без каких-либо вариантов пополнения. Спустя какое-то время (как мне показалось, после создания избранного платежа) варианты пополнения карты появились. Кстати, а почему все 3 доступные мне варианта озаглавлены "iншi способи"? Есть какие-то не "iншi"?
О кривой ссылке на запрос отправки средств где-то уже писали. Есть подозрение, что она формируется на основе имени, введенного во время активации. Позже имя менял, но ни ссылка ни буква в кружочке на карте не изменилась.
Цели на главном экране, как по мне, только мешают. Их лучше куда-нибудь в депозиты.
Никаких операций с деньгами пока не проводил, поэтому не могу ничего сказать.
5. Самому izibank не хватает изюминки - не вижу ни одного критерия, по которому он был бы лучше других. Формально, конечно, можно сказать, что это отсутствие ограничений по сумме и вывод кешбэка о 1 грн, но думаю, что это слишком специфическое преимущество, которое вряд ли привлечет существенное количество клиентов.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:23

Re: izibank

  ingtrans написав:Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...
Меня фоткали с одной из страниц паспорта, а остального не требовалось (даже представитель отделения уточнял у команды izi.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:28

Re: izibank

  MASolomko написав:Меня фоткали с одной из страниц паспорта, а остального не требовалось (даже представитель отделения уточнял у команды izi.

С пасопртом меня тоже фоткали - с первой страницей и с последней фотографией в паспорте.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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