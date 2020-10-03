Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57
Re: izibank
izibank, опечатка в слове "власними"
Я влані кошти на рахунку не тримаю
ps Было бы неплохо, если по такой операции указывалась суммы выплаченных налогов и военного сбора.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:31
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:34
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:20
вітаю, так, все вірно
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:46
регистрация
получил письмо со ссылкой, но скачать программу с гугл-пей не могу
app not available
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:49
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:51
Re: izibank
Получил сегодня карту, налили 2000. Вроде и немного, но я и на это не рассчитывал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:40
Re: izibank
Получил, наконец-то, вчера карту, но немного посмотреть руки дошли только сегодня. Первые впечатления от получения карты и самого приложения.
1. Закзывал карту в Днепр еще 5 сентября. Спустя почти 2 недели позвонили и сообщили, что карта на месте. Хорошо, что не было времени съездить забрать, а то просто потерял бы время. Дня через 3 позвонили и сообщили, что карта не приехала. Еще через неделю позвонили и подтвердили, что уже приехала.
2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро. Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...
3. Активировал без проблем не "отходя от кассы" пока пока сотрудница оформляла Б5. Решение оформить Б5 было несколько спонтанным, тем не мнее ее оформили и даже дали достаточно большой лимит, что заметно понизило ценность только что полученной карты izibank. По карте izibank лимит и не заказывал, соответственно и получил без лимита.
4. Первое впечатление от приложения. Честно говоря, весь текст в нижнем регистре напрягает и даже бесит. Я понимаю, фишка такая и даже представитель здесь на форуме пишет в том же стиле, но бесит...
Несколько раз тыкал "поповнити свою карту" и открывался просто белый экран со стрелкой возврата назад, но без каких-либо вариантов пополнения. Спустя какое-то время (как мне показалось, после создания избранного платежа) варианты пополнения карты появились. Кстати, а почему все 3 доступные мне варианта озаглавлены "iншi способи"? Есть какие-то не "iншi"?
О кривой ссылке на запрос отправки средств где-то уже писали. Есть подозрение, что она формируется на основе имени, введенного во время активации. Позже имя менял, но ни ссылка ни буква в кружочке на карте не изменилась.
Цели на главном экране, как по мне, только мешают. Их лучше куда-нибудь в депозиты.
Никаких операций с деньгами пока не проводил, поэтому не могу ничего сказать.
5. Самому izibank не хватает изюминки - не вижу ни одного критерия, по которому он был бы лучше других. Формально, конечно, можно сказать, что это отсутствие ограничений по сумме и вывод кешбэка о 1 грн, но думаю, что это слишком специфическое преимущество, которое вряд ли привлечет существенное количество клиентов.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:23
Re: izibank
Меня фоткали с одной из страниц паспорта, а остального не требовалось (даже представитель отделения уточнял у команды izi.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:28
Re: izibank
С пасопртом меня тоже фоткали - с первой страницей и с последней фотографией в паспорте.
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