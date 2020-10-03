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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13

Re: izibank

У меня оформление карты заняло 5-ть минут. Потом ещё минут 10-ть через приложение оформлял кредитный лимит, просил 10-ть. В приложении предлагают отправить им если есть - фото техпаспорта, фото загранпаспорта и фото справки о доходах. Якобы это всё увеличивает шанс получить лимит. Заграна у меня с собой не было, а вместо справки скинул им одну страницу декларации из налоговой, ещё через 5-ть минут пришёл пуш, что лимит одобрен в сумме 2000 грн.
Сделал пока одну покупку, кешбэк насчитали сразу, тестируем дальше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:34

Re: izibank

При попытке заново запросить кредитный лимит выдает "упс что-то пошло не так", врядли это 'юзерфрендли' сообщение таким и задумывалось
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:49

Когда банк намеревается выйти из беты и начать работать со всеми желающими?
Порт
 
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