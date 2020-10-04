Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13

У меня оформление карты заняло 5-ть минут. Потом ещё минут 10-ть через приложение оформлял кредитный лимит, просил 10000 грн. В приложении предлагают отправить им если есть - фото техпаспорта, фото загранпаспорта и фото справки о доходах. Якобы это всё увеличивает шанс получить лимит. Заграна у меня с собой не было, а вместо справки скинул им одну страницу декларации из налоговой, ещё через 5-ть минут пришёл пуш, что лимит одобрен в сумме 2000 грн.

Сделал пока одну покупку, кешбэк насчитали сразу, тестируем дальше.

Востаннє редагувалось Фантом в Нед 04 жов, 2020 20:57, всього редагувалось 3 разів.

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