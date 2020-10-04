Нулевой кредитный лимит на фоне
100 тысяч в монобанк.
Даже идти за картой не хочу.
Ради приличия могли бы тысяч 5 поставить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 14:26
Нулевой кредитный лимит на фоне
100 тысяч в монобанк.
Даже идти за картой не хочу.
Ради приличия могли бы тысяч 5 поставить.
Додано: Нед 04 жов, 2020 17:13
Re: izibank
У меня оформление карты заняло 5-ть минут. Потом ещё минут 10-ть через приложение оформлял кредитный лимит, просил 10000 грн. В приложении предлагают отправить им если есть - фото техпаспорта, фото загранпаспорта и фото справки о доходах. Якобы это всё увеличивает шанс получить лимит. Заграна у меня с собой не было, а вместо справки скинул им одну страницу декларации из налоговой, ещё через 5-ть минут пришёл пуш, что лимит одобрен в сумме 2000 грн.
Сделал пока одну покупку, кешбэк насчитали сразу, тестируем дальше.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 04 жов, 2020 20:57, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:34
Re: izibank
При попытке заново запросить кредитный лимит выдает "упс что-то пошло не так", врядли это 'юзерфрендли' сообщение таким и задумывалось
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:49
Когда банк намеревается выйти из беты и начать работать со всеми желающими?
Додано: Пон 05 жов, 2020 06:37
Re: izibank
Я Вас умоляю..... заглохла Моня , заглохнет и ИЗЯ , не витрачайте нерви зайве.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 05 жов, 2020 06:47
Без рефки - бесполезная карта)
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 05 жов, 2020 07:08
Re: izibank
Как будто рефка решает. Вон New Card без рефки, а очень полезная карта.
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:28
Додано: Пон 05 жов, 2020 09:20
Re: izibank
Аналогічно.... дивний стартапчик...не розумію старань...для чого це все...щоб доця Тігіпича зайнялася хіба чимось...
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:16
Та нехай дитя бавиться. Головне, щоб відділення не додумались закривати, як Універсал.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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