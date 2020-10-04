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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:12

  Striker написав:Без рефки - бесполезная карта)

Хотели еще одну рефку в подпись добавить. А тут облом. :D
rollo
 
Повідомлень: 980
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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