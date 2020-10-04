|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:12
Striker написав:
Без рефки - бесполезная карта)
Хотели еще одну рефку в подпись добавить. А тут облом.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid
, ramaz
, s0v7a
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор