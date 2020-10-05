Хотели еще одну рефку в подпись добавить. А тут облом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:12
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:14
АХТУНГ!
Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!
На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів.
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Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27
Доця - в тіні батька. Дав їй іграшку - але розума не хватає. Навіщо було таке затівати??
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