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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:12
Striker написав:
Без рефки - бесполезная карта)
Хотели еще одну рефку в подпись добавить. А тут облом.
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rollo
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:14
Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!
На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів.
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Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.
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KVV
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27
KVV написав:
Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!
На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів.
***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.
Доця - в тіні батька. Дав їй іграшку - але розума не хватає. Навіщо було таке затівати??
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jay2004
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:28
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:32
KVV написав:
Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!
На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів.
***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.
плануємо додавати кнопку "izibank" City24 в інших містах паралельно з появленням в точок видачі в цьому місті.
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izibank
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:46
izibank, т. е. бесплатное пополнение зависит от наличия кнопки банка в терминале? Если есть, то можно смело пополняться без комиссии?
ps Работаете над присоединением к шерингу цифровых документов из Дія?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 352 раз.
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