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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 5
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
20%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
40%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:12

  Striker написав:Без рефки - бесполезная карта)

Хотели еще одну рефку в подпись добавить. А тут облом. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:14

АХТУНГ!

Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!

На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів. :evil:

***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.
KVV
 
Повідомлень: 544
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:27

  KVV написав:Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!

На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів. :evil:

***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.


Доця - в тіні батька. Дав їй іграшку - але розума не хватає. Навіщо було таке затівати??
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:28

Re: izibank

KVV, они про это писали в Facebook.
https://www.facebook.com/10068115799515 ... 572367148/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:32

  KVV написав:Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!

На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів. :evil:

***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.


плануємо додавати кнопку "izibank" City24 в інших містах паралельно з появленням в точок видачі в цьому місті.
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:46

Re: izibank

izibank, т. е. бесплатное пополнение зависит от наличия кнопки банка в терминале? Если есть, то можно смело пополняться без комиссии?

ps Работаете над присоединением к шерингу цифровых документов из Дія? :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:06

  izibank написав:
  KVV написав:Поповнення ізібанка без комісії в терміналах Сіті24 можливе тільки в м. Київ та Київській обл. !!!

На решті території України бере коміс 2% та зараховують до 3-ох днів. :evil:

***
Хотів як краще, а ....треба було в тому ж таки Сіті24 поповнити Спорт за 20 секунд і перекинути на Ізю.


плануємо додавати кнопку "izibank" City24 в інших містах паралельно з появленням в точок видачі в цьому місті.

А якщо ваш клієнт на вихідні поїде до іншого міста, думаєте він зрадіє такому "сервісу"? Поясніть, яка логіка ховається за таким рішенням, за кнопку у кожному місті потрібно окремо платити партнеру?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:47

  MASolomko написав:KVV, они про это писали в Facebook.
https://www.facebook.com/10068115799515 ... 572367148/

У фінансових питаннях я звик керуватися чинними тарифами розміщеними на оф.сайті банку, а не фейсбуком.

І на тому ж фейсбуці написано одне, а малюнок під написаним говорить про інше.

Пішла друга доба - моєї 1000(точніше вже 980грн) все ще немає.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:22

Re: izibank

KVV, а як саме робили поповнення? Через яку кнопку?
Скоріше, що строки стандартні до 3-5 операційних днів.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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  #<1 ... 30313233
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