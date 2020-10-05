так, наразі залежить, про наявність izibank в City24 повідомимо окремо.
так, займаємось розробкою даного сервісу та найближчим часом така послуга буде доступною.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:22
так, наразі залежить, про наявність izibank в City24 повідомимо окремо.
так, займаємось розробкою даного сервісу та найближчим часом така послуга буде доступною.
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:41
Re: izibank
Это уже безобразие этих терминалов
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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