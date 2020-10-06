izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:22
MASolomko написав:
izibank, т. е. бесплатное пополнение зависит от наличия кнопки банка в терминале? Если есть, то можно смело пополняться без комиссии?
ps Работаете над присоединением к шерингу цифровых документов из Дія?
так, наразі залежить, про наявність izibank в City24 повідомимо окремо.
так, займаємось розробкою даного сервісу та найближчим часом така послуга буде доступною.
izibank
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:41
KVV написав:
Сіті24 малював комісію 0, а після внесення готівки коміс 20 грн(кнопки повернення до попереднього меню стали не активними)
Это уже безобразие этих терминалов
https://www.city24.ua/banks/taskombank
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MASolomko
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Додано: Сер 07 жов, 2020 00:53
ingtrans написав:
2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро.
Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...
Копирование и заверение у меня делали на всяки случай, потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:54
ol_zy написав:
потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
это что то новое.
Митяйка
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