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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:22

  MASolomko написав:izibank, т. е. бесплатное пополнение зависит от наличия кнопки банка в терминале? Если есть, то можно смело пополняться без комиссии?

ps Работаете над присоединением к шерингу цифровых документов из Дія? :)


так, наразі залежить, про наявність izibank в City24 повідомимо окремо.


так, займаємось розробкою даного сервісу та найближчим часом така послуга буде доступною.
izibank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:41

Re: izibank

  KVV написав:Сіті24 малював комісію 0, а після внесення готівки коміс 20 грн(кнопки повернення до попереднього меню стали не активними)
Это уже безобразие этих терминалов :(

https://www.city24.ua/banks/taskombank
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2503
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 00:53

Re: izibank

  ingtrans написав:2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро. Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...

Копирование и заверение у меня делали на всяки случай, потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:54

Re: izibank

  ol_zy написав:потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
это что то новое.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:06

Re: izibank

А что это за карта Виика?)
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:07

А что это за карта Виика?)
Igorenya
 
Повідомлень: 16
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:28

  Igorenya написав:А что это за карта Виика?)

Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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  #<1 ... 31323334
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