izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:22
MASolomko написав:
izibank, т. е. бесплатное пополнение зависит от наличия кнопки банка в терминале? Если есть, то можно смело пополняться без комиссии?
ps Работаете над присоединением к шерингу цифровых документов из Дія?
так, наразі залежить, про наявність izibank в City24 повідомимо окремо.
так, займаємось розробкою даного сервісу та найближчим часом така послуга буде доступною.
izibank
Представник банку
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:41
KVV написав:
Сіті24 малював комісію 0, а після внесення готівки коміс 20 грн(кнопки повернення до попереднього меню стали не активними)
Это уже безобразие этих терминалов
https://www.city24.ua/banks/taskombank
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Сер 07 жов, 2020 00:53
ingtrans написав:
2. Получение заняло порядка 30 минут. Как бы и не очень долго, но имея за плечали опыт получения карт monobank, O.Карта, sportbank, то и не быстро.
Копирование паспорта, ИНН, заверение копий...
Копирование и заверение у меня делали на всяки случай, потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Сер 07 жов, 2020 12:54
ol_zy написав:
потом копии мне отдали, сказали что не нужны они были.
это что то новое.
Митяйка
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:06
А что это за карта Виика?)
Igorenya
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:07
А что это за карта Виика?)
Igorenya
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:28
Igorenya написав:
А что это за карта Виика?)
Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Додано: Суб 10 жов, 2020 14:54
На редкость соглашусь с автором практически во всем, не смотря на то что текста было много, а много текста наши люди не очень любят.
yura-dnepr
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Додано: Суб 10 жов, 2020 17:56
miltador написав: Igorenya написав:
А что это за карта Виика?)
Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Перевипускається?
никому не верю
sens
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:29
sens написав: miltador написав: Igorenya написав:
А что это за карта Виика?)
Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Перевипускається?
есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн?
Maksi2
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