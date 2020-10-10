RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:32

Maksi2
Я смотрю вы спец по этому "материалу" :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 14.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:15

  Maksi2 написав:есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн? :D


Назвати найкращу карту в ТАЗіку для свиней та підсвинків "г***" - ето нада уметь! Продолжайте в том же духе, ето оччінь інтєрєсно! :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:40

  Nighthawk написав:
  Maksi2 написав:есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн? :D


Назвати найкращу карту в ТАЗіку для свиней та підсвинків "г***" - ето нада уметь! Продолжайте в том же духе, ето оччінь інтєрєсно! :mrgreen:

Без кредлимита эта карта г**но.
rollo
 
Повідомлень: 988
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:46

  rollo написав:Без кредлимита эта карта г**но.

Как и все кредитные на своё имя))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4665
З нами з: 03.12.14
Подякував: 672 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, ingtrans, liliya_logical, ramaz, riwalir і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20792)
11.10.2020 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.