Maksi2
Я смотрю вы спец по этому "материалу"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:15
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:40
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:46
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, ingtrans, liliya_logical, ramaz, riwalir і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|