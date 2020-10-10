Maksi2
Я смотрю вы спец по этому "материалу"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:15
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:40
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:46
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:02
Да. Звонил на горячку (ку меня в след. месяце заканчивается) сказали вот в первых числах ноября позвонить и заказать перевыпуск - автоматом не перевыпускают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:05
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:06
без разницы с или без - одна из лучших.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:19
Re: izibank
тарифы придуманы для того чтоб человек без феноменальной памяти в них запутался
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:32
Re: izibank
А ше інструмент для онлайн купівлі валюти в банці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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