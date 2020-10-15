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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:02
sens написав: miltador написав: Igorenya написав:
А что это за карта Виика?)
Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Перевипускається?
Да. Звонил на горячку (ку меня в след. месяце заканчивается) сказали вот в первых числах ноября позвонить и заказать перевыпуск - автоматом не перевыпускают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:05
Maksi2 написав: sens написав: miltador написав:
Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.
Перевипускається?
есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн?
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:06
rollo написав:
Без кредлимита эта карта г**но.
без разницы с или без - одна из лучших.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:19
тарифы придуманы для того чтоб человек без феноменальной памяти в них запутался
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:32
ol_zy написав:
без разницы с или без - одна из лучших.
А ше інструмент для онлайн купівлі валюти в банці.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 12:28
Не знаю, заметил ли уже кто-то, но обновили тарифы по карте. Коротко: перевыпуск виртуалок теперь бесплатный, 4812 теперь с кешбеком и уменьшение комиссий на прочие услуги.
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unknownurl
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20
unknownurl написав:
Не знаю, заметил ли уже кто-то, но обновили тарифы по карте. Коротко: перевыпуск виртуалок теперь бесплатный, 4812 теперь с кешбеком и уменьшение комиссий на прочие услуги.
Пусть ещё ужимаются...
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:31
ol_zy написав:
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
Получаю 500 грн ежемесячно и бесплатно и это только по одной из карт. А вы и дальше продолжайте оплачивать тасу 365 грн. Выше очень четко rollo охарактеризовал эту карту, но коммент как обычно подтерли.
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Maksi2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:17
Maksi2 написав: ol_zy написав:
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
Получаю 500 грн ежемесячно и бесплатно и это только по одной из карт. А вы и дальше продолжайте оплачивать тасу 365 грн. Выше очень четко rollo охарактеризовал эту карту, но коммент как обычно подтерли.
А если представить, что кто-то бесплатно плучает 500 грн в месяц по той же карте, что и Вы, и плюс еще 500 грн за 20 грн в месяц по Weekend? Может такому человеку эта карта покажется очень даже хорошей. (Просто предположение.)
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