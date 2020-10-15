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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:02

  sens написав:
  miltador написав:
  Igorenya написав:А что это за карта Виика?)

Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.

Перевипускається?

Да. Звонил на горячку (ку меня в след. месяце заканчивается) сказали вот в первых числах ноября позвонить и заказать перевыпуск - автоматом не перевыпускают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:05

  Maksi2 написав:
  sens написав:
  miltador написав:Weekend card від ТАСКОМ банку. Вже не видається.

Перевипускається?

есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн? :D

Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:06

  rollo написав:
  Nighthawk написав:
  Maksi2 написав:есть еще желающие перевыпустить это г***о за 365 грн? :D


Назвати найкращу карту в ТАЗіку для свиней та підсвинків "г***" - ето нада уметь! Продолжайте в том же духе, ето оччінь інтєрєсно! :mrgreen:

Без кредлимита эта карта г**но.

без разницы с или без - одна из лучших.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:19

Re: izibank

тарифы придуманы для того чтоб человек без феноменальной памяти в них запутался
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:32

Re: izibank

  ol_zy написав:без разницы с или без - одна из лучших.

А ше інструмент для онлайн купівлі валюти в банці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:28

Re: izibank

Не знаю, заметил ли уже кто-то, но обновили тарифы по карте. Коротко: перевыпуск виртуалок теперь бесплатный, 4812 теперь с кешбеком и уменьшение комиссий на прочие услуги.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20

  unknownurl написав:Не знаю, заметил ли уже кто-то, но обновили тарифы по карте. Коротко: перевыпуск виртуалок теперь бесплатный, 4812 теперь с кешбеком и уменьшение комиссий на прочие услуги.


Пусть ещё ужимаются... :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:08

Через 2 тижні після отримання карти отвалився контактлесс - тоді не повірив.

Сьогодні перевірив.
Такі да - представився!

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KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:41

  KVV написав:Через 2 тижні після отримання карти отвалився контактлесс - тоді не повірив.

Сьогодні перевірив.
Такі да - представився!

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Антенка перетерлась :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:03

  clientage написав:Антенка перетерлась :shock:

Було всього 18 операцій, з них 4 через ПОС(2 невдалих)

Ну таке... я ж не на Мальдівах :) ...перевипустять картку делоФФ-то
KVV
 
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