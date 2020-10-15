Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:18
Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34
Re: izibank
... делайте хоть что-нибудь!
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