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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:18

  KVV написав:
  clientage написав:Антенка перетерлась :shock:

Було всього 18 операцій, з них 4 через ПОС(2 невдалих)

Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34

Re: izibank

  KVV написав:...перевипустять картку делоФФ-то
нашару?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:57

Re: izibank

Решил немного потестить карту, сделал несколько операций и ни разу не пришел пуш (ни о удачной операции, ни о неудачной). Так должно быть?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02

  ol_zy написав:Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.

Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:08

  Maksi2 написав:
  ol_zy написав:Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.

Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.

Мне кажется это уже удалили отсюда один раз сегодня утром...
А если человек знает, как по Weekend получить 6000 грн за 365 грн в год, не говоря уже о тех же 500 грн в месяц бесплатно по той же карте, что и Вы?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:27

  Maksi2 написав:
  ol_zy написав:Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.

А он имеет всё тоже самое, что и Вы.
А кроме того - выхлоп от виики.
Так - понятнее ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:28

  klug написав:Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?

Та наврядчи.
Всі робочі картки в гаманці, ті що відпочивають в сумці.
Моно в гаманці зі старту і все працює.


  clientage написав:
  KVV написав:...перевипустять картку делоФФ-то
нашару?

Да.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:55

  unknownurl написав:Решил немного потестить карту, сделал несколько операций и ни разу не пришел пуш (ни о удачной операции, ни о неудачной). Так должно быть?


вітаємо!
написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
izibank
Представник банку
 
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