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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:18
KVV написав: clientage написав:
Антенка перетерлась
Було всього 18 операцій, з них 4 через ПОС(2 невдалих)
Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34
KVV написав:
...перевипустять картку делоФФ-то
нашару?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:57
Решил немного потестить карту, сделал несколько операций и ни разу не пришел пуш (ни о удачной операции, ни о неудачной). Так должно быть?
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unknownurl
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:02
ol_zy написав:
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
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Maksi2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:08
Maksi2 написав: ol_zy написав:
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
Мне кажется это уже удалили отсюда один раз сегодня утром...
А если человек знает, как по Weekend получить 6000 грн за 365 грн в год, не говоря уже о тех же 500 грн в месяц бесплатно по той же карте, что и Вы?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:27
Maksi2 написав: ol_zy написав:
Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
А он имеет всё тоже самое, что и Вы.
А кроме того - выхлоп от виики.
Так - понятнее ?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:28
klug написав:
Так вона ж не від ПОСа перетирається. Може трохи посиділи на ній?
Та наврядчи.
Всі робочі картки в гаманці, ті що відпочивають в сумці.
Моно в гаманці зі старту і все працює.
clientage написав: KVV написав:
...перевипустять картку делоФФ-то
нашару?
Да.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:55
unknownurl написав:
Решил немного потестить карту, сделал несколько операций и ни разу не пришел пуш (ни о удачной операции, ни о неудачной). Так должно быть?
вітаємо!
написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
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