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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:16

  izibank написав:вітаємо!
з радістю повідовляємо, що наш кешбек 1%, та п'ятничний у розмірі 2% стали "чистими", тобто 1% та 2% вже після сплати подадків :)

нагадуємо, що вже діє п'ятничний кешбек на боулінг, кіно, кафе та ресторани у розмірі 2% від суми операції.
всім гарної izi-п'ятниці 8)

1. Пятничный кешбек "отключает" обычный? Т.е. если я пойду за продуктами или в аптеку, то не получу ничего и придётся пользоваться конкурентами?
2. Если первое верно, то предлагаю закрепить обычный кешбек на постоянке, а пятничный делать как дополнение
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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  #<1 ... 34353637
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