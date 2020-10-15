izibank написав:
вітаємо!
з радістю повідовляємо, що наш кешбек 1%, та п'ятничний у розмірі 2% стали "чистими", тобто 1% та 2% вже після сплати подадків
нагадуємо, що вже діє п'ятничний кешбек на боулінг, кіно, кафе та ресторани у розмірі 2% від суми операції.
всім гарної izi-п'ятниці
1. Пятничный кешбек "отключает" обычный? Т.е. если я пойду за продуктами или в аптеку, то не получу ничего и придётся пользоваться конкурентами?
2. Если первое верно, то предлагаю закрепить обычный кешбек на постоянке, а пятничный делать как дополнение