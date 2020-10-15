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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:16
izibank написав:
вітаємо!
з радістю повідовляємо, що наш кешбек 1%, та п'ятничний у розмірі 2% стали "чистими", тобто 1% та 2% вже після сплати подадків
нагадуємо, що вже діє п'ятничний кешбек на боулінг, кіно, кафе та ресторани у розмірі 2% від суми операції.
всім гарної izi-п'ятниці
1. Пятничный кешбек "отключает" обычный? Т.е. если я пойду за продуктами или в аптеку, то не получу ничего и придётся пользоваться конкурентами?
2. Если первое верно, то предлагаю закрепить обычный кешбек на постоянке, а пятничный делать как дополнение
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:32
Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:
— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.
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