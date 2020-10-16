|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:16
izibank написав:
вітаємо!
з радістю повідовляємо, що наш кешбек 1%, та п'ятничний у розмірі 2% стали "чистими", тобто 1% та 2% вже після сплати подадків
нагадуємо, що вже діє п'ятничний кешбек на боулінг, кіно, кафе та ресторани у розмірі 2% від суми операції.
всім гарної izi-п'ятниці
1. Пятничный кешбек "отключает" обычный? Т.е. если я пойду за продуктами или в аптеку, то не получу ничего и придётся пользоваться конкурентами?
2. Если первое верно, то предлагаю закрепить обычный кешбек на постоянке, а пятничный делать как дополнение
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12863
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:32
Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:
— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:22
izibank
а вот нет механизма отщипнуть пару тыс кр.лимита от б5
на изи?
а то своими как-то непривычно, а кр.не дали
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2770
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34
MASolomko написав:
Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:
— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.
Понятно. Обычный кешбек нараховується всегда
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12863
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7254 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:52
Maksi2 написав: ol_zy написав:
Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.
Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
Так и я имею по нескольким по 500 + и по вике еще дополнительные 500, а вы продолжайте отказываться от дополнительных +500 за какие-то 365. Вика - это дополнение ко всем тем картам, что есть в наличии - она не используется вместо какой-то.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6314
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 01:59
ingtrans написав:
Мне кажется это уже удалили отсюда один раз сегодня утром...
А если человек знает, как по Weekend получить 6000 грн за 365 грн в год, не говоря уже о тех же 500 грн в месяц бесплатно по той же карте, что и Вы?
Какая феноменальная внимательность, удалили потому что получают за єто деньги.
По поводу 6000, это 500х12? Ну и минус 365, = 5635 ?
Я же при этом в другом банке получаю 6000. Без абонки 365. В чем прикол платить абонку? Так же намекаете о двойном кешбеке. Интересно, все тут тратят в месяц 10000 грн по одной, и 20000 по двум картам чтоб получать кешбек по вике и по моей карте ("по той же карте, что и Вы")
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 714
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 02:02
mustbe написав: Maksi2 написав: ol_zy написав:
Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.
А он имеет всё тоже самое, что и Вы.
А кроме того - выхлоп от виики.
Так - понятнее ?
Нет, не понятнее.
1) Зачем платить абонку?
2) Чел тратит 20000 грн в месяц по 2 картам? По тасу и по тому банку "что и я"?
Чтобы получить 500 гривен кешбека, надо потратить 10000 грн в месяц, по одной карте. Может он еще и на моно 10к проводит, и на Идее столько же, а под конец на православной карте изголяется, а в целом это под фонд в месяц и вообще он депутат ВР?
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 714
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 жов, 2020 02:10
Вы чем умничать лучше бы на прямой вопрос, зачем платить абонку, та и на другие вопросы, в том числе и других людей, - давали бы прямые ответы. А то как бы не понятен смысл вашего пребывания на форуме. Сьезвить и сделать умный вид любой может, тут таких греблей гати. Пришли сюда делиться информацией? - делитесь. А вонять не обязательно.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 714
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|