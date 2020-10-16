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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:16

  izibank написав:вітаємо!
з радістю повідовляємо, що наш кешбек 1%, та п'ятничний у розмірі 2% стали "чистими", тобто 1% та 2% вже після сплати подадків :)

нагадуємо, що вже діє п'ятничний кешбек на боулінг, кіно, кафе та ресторани у розмірі 2% від суми операції.
всім гарної izi-п'ятниці 8)

1. Пятничный кешбек "отключает" обычный? Т.е. если я пойду за продуктами или в аптеку, то не получу ничего и придётся пользоваться конкурентами?
2. Если первое верно, то предлагаю закрепить обычный кешбек на постоянке, а пятничный делать как дополнение
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:32

Re: izibank

Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:

— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:22

izibank
а вот нет механизма отщипнуть пару тыс кр.лимита от б5
на изи?
а то своими как-то непривычно, а кр.не дали :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34

  MASolomko написав:Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:

— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.

Понятно. Обычный кешбек нараховується всегда
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:52

  Maksi2 написав:
  ol_zy написав:Ну, если для вас +500грн каждый месяц это г..., можете мне скидывать такое г... (500грн) на карту ежемесячно, а я вам раз в год 365 буду оплачивать. То что вы не знаете как использовать - это еще не значит, что другие не знают.

Имею 500 грн в мес бесплатно и это только по одной из карт, а вы и дальше продолжайте платить тасу за это 365 грн.

Так и я имею по нескольким по 500 + и по вике еще дополнительные 500, а вы продолжайте отказываться от дополнительных +500 за какие-то 365. Вика - это дополнение ко всем тем картам, что есть в наличии - она не используется вместо какой-то.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 02:40

Re: izibank

  Maksi2 написав:2) Чел тратит 20000 грн в месяц по 2 картам? По тасу и по тому банку "что и я"?

бинго - именно так - так понятнее?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 02:42

  Maksi2 написав: А вонять не обязательно.

ну так и не воняйте - про г* именно вы писали.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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тратить и рубить кб
не одно и то же
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  MASolomko написав:Пробовали телефоном через NFC с использованием программы считать карту, например, monobank?

Неа, я NFC бойкотую 8)

Треба буде на якомусь терміналі з нфс спробувати поповнити.
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