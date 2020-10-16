Додано: Суб 17 жов, 2020 14:32

ol_zy написав: Maksi2 написав: А в* не обязательно. А в* не обязательно.

ну так и не в* - про г* именно вы писали. ну так и не в* - про г* именно вы писали.

Однобокие дебаты получается, ваше оставили, мое затерли. Нет?Сколько вы тратите в Сб и в Вс, чтобы по 3% викенду получить 500 грн в мес за абонку в 365 грн? 16670 грн? По 4100 грн за один выходной? И это только по одной из карт? Чушь! Если бы это было правдой, вы бы всю семью посадили на нью карт, и не сношали мне тут мозг.Единственный вариант при котором вы могли бы теоритически воровать у банков кешбек, это сдавать купленный товар обратно, даже спустя более 14 дней, куму, свату, брату, получая за товар. Ну тогда это уже не свинорыльство, а аферы в крупных масштабах, по всем картам всех банков где только может быть кешбек.