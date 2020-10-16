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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:32

  ol_zy написав:
  Maksi2 написав: А в* не обязательно.

ну так и не в* - про г* именно вы писали.

Однобокие дебаты получается, ваше оставили, мое затерли. Нет?
Сколько вы тратите в Сб и в Вс, чтобы по 3% викенду получить 500 грн в мес за абонку в 365 грн? 16670 грн? По 4100 грн за один выходной? И это только по одной из карт? Чушь! Если бы это было правдой, вы бы всю семью посадили на нью карт, и не сношали мне тут мозг.
Единственный вариант при котором вы могли бы теоритически воровать у банков кешбек, это сдавать купленный товар обратно, даже спустя более 14 дней, куму, свату, брату, получая за товар НАЛ. Ну тогда это уже не свинорыльство, а аферы в крупных масштабах, по всем картам всех банков где только может быть кешбек. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:39

Холивар между сибасом и викендом утомил.
А в этой ветке - вообще оффтоп.

Пусть каждый пользуется чем угодно, удобным для себя способом. Зачем кого-то переубеждать?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:45

  Вкладчик1234 написав:Холивар между сибасом и викендом утомил.
А в этой ветке - вообще оффтоп.

Пусть каждый пользуется чем угодно, удобным для себя способом. Зачем кого-то переубеждать?

Даже не стараюсь, просто наблюдаю как тасобольшинство рвет за тас пердак, при этом удаляя все мои сообщения, и оставляя все сообщения моих опонентов. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:04

  Maksi2 написав:просто наблюдаю как тасобольшинство рвет за тас пердак

Коллеги просто тактично намекают на то, что
11 карт с кешбеком - это лучше, чем 10 карт с кешбеком.
Примерно на 500 грн/мес )
mustbe
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  #<1 ... 35363738
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