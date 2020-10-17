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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34

  MASolomko написав:Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:

— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.

Понятно. Обычный кешбек нараховується всегда
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 06:33

тратить и рубить кб
не одно и то же
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:41

  MASolomko написав:Пробовали телефоном через NFC с использованием программы считать карту, например, monobank?

Неа, я NFC бойкотую 8)

Треба буде на якомусь терміналі з нфс спробувати поповнити.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:04

  KVV написав:Неа, я NFC бойкотую 8)

Ну как бы гордиться тут нечем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:39

Холивар между сибасом и викендом утомил.
А в этой ветке - вообще оффтоп.

Пусть каждый пользуется чем угодно, удобным для себя способом. Зачем кого-то переубеждать?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:04

  Maksi2 написав:просто наблюдаю как тасобольшинство рвет за тас пердак

Коллеги просто тактично намекают на то, что
11 карт с кешбеком - это лучше, чем 10 карт с кешбеком.
Примерно на 500 грн/мес )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:13

Кто знает, можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22

  freelanc написав:Кто знает, можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?

Месяц назад было нельзя. А что Вам мешает, за 25 минут до посещения отделения пофоткать паспорт? Решение принимают очень быстро, в моём случае это заняло 15 минут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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  #<1 ... 34353637
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