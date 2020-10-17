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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:34
MASolomko написав:
Вкладчик1234, там в вопросах и ответах написано:
— За що кешбек не нараховується?
<...>
А також за розрахунок в кафе, ресторанах, кіно, боулінг-клубах — за цими категоріями є лише п’ятничний кешбек, який діє починаючи з 17.00 щоп’ятниці та завершується об 11.00 щосуботи ц складає 2 %.
Понятно. Обычный кешбек нараховується всегда
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 жов, 2020 06:33
тратить и рубить кб
не одно и то же
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v57
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:41
MASolomko написав:
Пробовали телефоном через NFC с использованием программы считать карту, например, monobank?
Неа, я NFC бойкотую
Треба буде на якомусь терміналі з нфс спробувати поповнити.
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KVV
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:04
KVV написав:
Неа, я NFC бойкотую
Ну как бы гордиться тут нечем...
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Vorlon
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:39
Холивар между сибасом и викендом утомил.
А в этой ветке - вообще оффтоп.
Пусть каждый пользуется чем угодно, удобным для себя способом. Зачем кого-то переубеждать?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 жов, 2020 15:04
Maksi2 написав:
просто наблюдаю как тасобольшинство рвет за тас пердак
Коллеги просто тактично намекают на то, что
11 карт с кешбеком - это лучше, чем 10 карт с кешбеком.
Примерно на 500 грн/мес )
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mustbe
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Додано: Нед 18 жов, 2020 12:13
Кто знает, можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
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freelanc
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Додано: Нед 18 жов, 2020 12:22
freelanc написав:
Кто знает, можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
Месяц назад было нельзя. А что Вам мешает, за 25 минут до посещения отделения пофоткать паспорт? Решение принимают очень быстро, в моём случае это заняло 15 минут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:06
Фантом написав: freelanc написав:
Кто знает, можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
Месяц назад было нельзя. А что Вам мешает, за 25 минут до посещения отделения пофоткать паспорт? Решение принимают очень быстро, в моём случае это заняло 15 минут.
видимо мешает отрицательное решение
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