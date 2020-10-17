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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:56
freelanc написав:
Можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
Так у них карта одного типа с кредитным бином. Относительно без сканов в приложении не уверен, так как эти сканы вставлены в договор. Правда, в договоре они настолько мелкие, что почти ничего не видно, но они там есть.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:08
так шо мешает выложить эти хотелки не здесь
а в отделении
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:42
freelanc написав:
Можно ли просто
прийти в отделение тас и там оформить дебетную
(!) изикарту без сканов в апк
?
А моно так тоже мона? Прийти в отделение банка без отделения, т. е. в Универсал банк.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:56
freelanc написав:
Меня очевидно неправильно поняли.
Можно ли просто
прийти в отделение тас и там оформить дебетную
(!) изикарту без сканов в апк
?
То есть, я не хочу фотать свои документы. Я хочу просто прийти, чтобы там их отксерили > копия верна > без всяких кредитных договоров
> просто обычная дебетка с кб и всё.
нет, только через фото. Не волнуйтесь в отделении будут фотать еще раз и отправлять через телеграм при этом фото останется у них на устройствах
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:00
freelanc написав:
Меня очевидно неправильно поняли.
Можно ли просто
прийти в отделение тас и там оформить дебетную
(!) изикарту без сканов в апк
?
То есть, я не хочу фотать свои документы. Я хочу просто прийти, чтобы там их отксерили > копия верна > без всяких кредитных договоров
> просто обычная дебетка с кб и всё.
отксерили - вообще никак, мне делали на всякий случай, а потом сказали - они не нужны и отдали.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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