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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:56

Re: izibank

  freelanc написав:Можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?

Так у них карта одного типа с кредитным бином. Относительно без сканов в приложении не уверен, так как эти сканы вставлены в договор. Правда, в договоре они настолько мелкие, что почти ничего не видно, но они там есть.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:08

так шо мешает выложить эти хотелки не здесь
а в отделении
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:42

Re: izibank

  freelanc написав:Можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
А моно так тоже мона? Прийти в отделение банка без отделения, т. е. в Универсал банк.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:56

  freelanc написав:Меня очевидно неправильно поняли.
Можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
То есть, я не хочу фотать свои документы. Я хочу просто прийти, чтобы там их отксерили > копия верна > без всяких кредитных договоров > просто обычная дебетка с кб и всё.

нет, только через фото. Не волнуйтесь в отделении будут фотать еще раз и отправлять через телеграм при этом фото останется у них на устройствах
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:00

  freelanc написав:Меня очевидно неправильно поняли.
Можно ли просто прийти в отделение тас и там оформить дебетную(!) изикарту без сканов в апк?
То есть, я не хочу фотать свои документы. Я хочу просто прийти, чтобы там их отксерили > копия верна > без всяких кредитных договоров > просто обычная дебетка с кб и всё.

отксерили - вообще никак, мне делали на всякий случай, а потом сказали - они не нужны и отдали.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:12

  MASolomko написав:izibank, гарні новини! Ось це вже чесний кешбек! :D
Дякуємо, що прислухаєтеся до наших зауважень і побажань! :)


стараємось для вас :D
izibank
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:41

Re: izibank

Пройшов місяць, як оформив платіжну карту. Вирішив збільшити кредитний ліміт з нуль юаш. Запитало бажану суму, чи були змінені раніше предоставлені дані (обрав, що ні) -- результат розгляду заявки, а точні відмову, отримав моментально. Ось це izi :D
Чомусь банк мені недовіряє :(

izibank, там на hello@izibank.com.ua відправив зауваження і побажання. Приємного перегляду)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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  #<1 ... 35363738
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