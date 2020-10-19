|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:10
За тестування ізя мав би Максиму кілька гривень навіть заплатити, а не те щоб позичити...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:50
Re: izibank
Изменения в тарифах:
1. користування несанкціонованим овердрафтом,
% за користування кредитною лінією (річні),
- 37% (річних), было 42%
2.% за користування кредитною лінією у пільговому періоді (річні) 0,0001%, было 0,00001%
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:03
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:14
Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, izibank, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|