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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:10

За тестування ізя мав би Максиму кілька гривень навіть заплатити, а не те щоб позичити...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:50

Re: izibank

Изменения в тарифах:
1. користування несанкціонованим овердрафтом,
% за користування кредитною лінією (річні),
- 37% (річних), было 42%
2.% за користування кредитною лінією у пільговому періоді (річні) 0,0001%, было 0,00001%
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:03

  unknownurl написав:Изменения в тарифах:
1. користування несанкціонованим
овердрафтом,
% за користування кредитною лінією (річні),
- 37% (річних), было 42%
2.% за користування кредитною лінією
у пільговому періоді (річні) 0,0001%, было 0,00001%


так, дякуємо за пильність :D
izibank
Представник банку
 
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:14

Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:03

izibank
Добрий вечір, шановний представник.
Яка процедура зняття валюти з віртуальної карти у касах Таскомбанку?
Яка комісія при такому знятті?
Тарифи кажуть, що 15 грн.
Це стосується і віртуальної валютки?
Чи можна якось зняти, наприклад, з рахунку, а не з картки, щоб не платити ці 15 грн? :mrgreen:
Наперед дякую.
konokrad
 
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  #<1 ... 36373839
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