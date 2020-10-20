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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:10
За тестування ізя мав би Максиму кілька гривень навіть заплатити, а не те щоб позичити...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:50
Изменения в тарифах:
1. користування несанкціонованим
овердрафтом,
% за користування кредитною лінією (річні),
- 37% (річних), было 42%
2.% за користування кредитною лінією
у пільговому періоді (річні) 0,0001%, было 0,00001%
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unknownurl
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Додано: Вів 20 жов, 2020 17:03
unknownurl написав:
Изменения в тарифах:
1. користування несанкціонованим
овердрафтом,
% за користування кредитною лінією (річні),
- 37% (річних), было 42%
2.% за користування кредитною лінією
у пільговому періоді (річні) 0,0001%, было 0,00001%
так, дякуємо за пильність
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izibank
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Додано: Вів 20 жов, 2020 17:14
Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?
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joik
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:03
izibank
Добрий вечір, шановний представник.
Яка процедура зняття валюти з віртуальної карти у касах Таскомбанку?
Яка комісія при такому знятті?
Тарифи кажуть, що 15 грн.
Це стосується і віртуальної валютки?
Чи можна якось зняти, наприклад, з рахунку, а не з картки, щоб не платити ці 15 грн?
Наперед дякую.
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konokrad
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31
konokrad написав:
Чи можна якось зняти, наприклад, з рахунку, а не з картки, щоб не платити ці 15 грн?
Только через Викенд (если у Вас она есть).
Все остальное с комиссиями.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Вів 20 жов, 2020 23:05
MASolomko написав:
Пройшов місяць, як оформив платіжну карту. Вирішив збільшити кредитний ліміт з нуль юаш. Запитало бажану суму, чи були змінені раніше предоставлені дані (обрав, що ні) -- результат розгляду заявки, а точні відмову, отримав моментально. Ось це izi
Чомусь банк мені недовіряє
izibank, там на hello@izibank.com.ua
відправив зауваження і побажання. Приємного перегляду)
Та же самая ерунда, рейтинг выше 95%, официальный белый доход в разы выше запрашиваемого лимита, а в итоге 0. Как они собрались завоевывать рынок не понятно.
+ приложение с норм количеством багов(для беты ок, но у мони бета со старта была постабильней) + юзабилити норм, но далеко не топ
как итог завтра пойду закрою счет, особо смысла в такой дебетке не вижу раз уже тас наливает по какой то одному ему известной логике
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gonzo
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Додано: Сер 21 жов, 2020 01:59
gonzo написав:
как итог завтра пойду закрою счет, особо смысла в такой дебетке не вижу раз уже тас наливает по какой то одному ему известной логике
У не[д]обанку ще й потрібно кудись іти, щоб закрити рахунок? Ох вже ці банки без відділень...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:24
klug а где реально закроют счет без посещения? Моня не закрывает например
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:27
konokrad написав:izibank
Добрий вечір, шановний представник.
Яка процедура зняття валюти з віртуальної карти у касах Таскомбанку?
Яка комісія при такому знятті?
Тарифи кажуть, що 15 грн.
Це стосується і віртуальної валютки?
Чи можна якось зняти, наприклад, з рахунку, а не з картки, щоб не платити ці 15 грн?
Наперед дякую.
вітаю,
якщо сума 100 ₴ і більше - комісія 15 грн.
це стосується всіх карток
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izibank
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