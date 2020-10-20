izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?
Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде.
Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 09:40
Re: izibank
izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?
Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде.
Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.
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