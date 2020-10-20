izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:40
izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?
Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде. Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.
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MASolomko
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:31
joik написав:
Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?
вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.
посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці -
https://izibank.com.ua/beta
izibank
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:33
omb написав: klug
а где реально закроют счет без посещения? Моня не закрывает например
Монобанк закрывает карту через поддержку.
Bosstone
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:44
MASolomko написав:
izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?
Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде.
Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.
в першу чергу клієнти використовують покупку валюти для того, щоб проводити операції по віртуальним карткам у валюті
а комісія 15 грн - одна з найпривабливіших на ринку. в першу чергу за рахунок того, що вона не залежить від суми зняття.
izibank
Представник банку
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:45
izibank написав: joik написав:
Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?
вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.
посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці -
https://izibank.com.ua/beta
Уже на сайте есть список точек выдачи в регионах.
unknownurl
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:12
izibank написав:
а комісія 15 грн - одна з найпривабливіших на ринку. в першу чергу за рахунок того, що вона не залежить від суми зняття.
Дізлайк.
Maksi2
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