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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:40

Re: izibank

izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?

Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде.
Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:31

  joik написав:Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?


вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.

посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці - https://izibank.com.ua/beta
izibank
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:33

  omb написав:klug а где реально закроют счет без посещения? Моня не закрывает например

Монобанк закрывает карту через поддержку.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:44

  MASolomko написав:izibank, а який ви тоді кейс прогнозуєте для валютних карток?

Купувати валюту, щоб зняти її в касі відділення з %, наврядчи буде.
Хіба що купувати валюту для оплати покупок закордоном, але це рідкий кейс.


в першу чергу клієнти використовують покупку валюти для того, щоб проводити операції по віртуальним карткам у валюті
а комісія 15 грн - одна з найпривабливіших на ринку. в першу чергу за рахунок того, що вона не залежить від суми зняття.
izibank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:45

Re: izibank

izibank написав:
  joik написав:Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?


вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.

посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці - https://izibank.com.ua/beta
Уже на сайте есть список точек выдачи в регионах.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:12

  izibank написав:а комісія 15 грн - одна з найпривабливіших на ринку. в першу чергу за рахунок того, що вона не залежить від суми зняття.

Дізлайк. :!:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:16

  izibank написав:комісія 15 грн - одна з найпривабливіших на


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:37

  izibank написав:
  joik написав:Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?


вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.

посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці - https://izibank.com.ua/beta


А що з містом Дніпро? Коли можливо буде отримати картку?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:05

  Valeriy237 написав:
  izibank написав:
  joik написав:Із сайту так і не можна зрозуміти, клієнтам в обласні центри можна замовляти картку, доставлять чи ні?
Як брати посилання на додаток, якщо картки не доставлять?


вітаю, також ми запустили точки видачі у Харкові, Львові та Одесі*.
*інформація про нові міста на сайті та в додатку оновиться, орієнтовно, на наступному тижні.

посилання можливо отримати, після заповнення форми на сторінці - https://izibank.com.ua/beta


А що з містом Дніпро? Коли можливо буде отримати картку?


вітаю, про таку можливість повідомимо окремо :D
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:10

А моментальное выведение кешбека (не дожидаясь проводки как в ТАС) - это пакращення?
Вроде раньше надо было ждать проводки, или я что-то путаю?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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