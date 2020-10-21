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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:41

Re: izibank

Вкладчик1234, по некоторым моментам izibank существенно отличается от Таскомбанка (в лучшую сторону). ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:50

Re: izibank

Моно более привлекательный чем изи и кредлимит там проще получить. Или я не прав?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:53

  MASolomko написав:по некоторым моментам izibank существенно отличается от Таскомбанка (в лучшую сторону)

Отличия есть, не сказал бы, что прям существенные, но положительные.
Хотелось бы кредитный лимит, рефералку, и больше точек выдачи карт
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:54

  Boundless написав:Моно более привлекательный чем изи и кредлимит там проще получить. Или я не прав?

Если вы планируете в льготном периоде находиться, то какой смысл в Моно, когда там только на 2 категории 1% кэшбека грязными, а здесь почти на всё 1% чистыми?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:00

Re: izibank

  Vorlon написав:какой смысл в Моно

там почти всегда есть 20% на корм для котэ :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:03

clientage
Коллега говорит о кредлимите. В этом случае о каких 20% идёт речь?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07

  Vorlon написав:clientage
Коллега говорит о кредлимите. В этом случае о каких 20% идёт речь?

коллега неправильно грит
зачем кредитка у Мони?
Кредитку нуна брать у Алки или Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07

Vorlon
Есть ещё полезные партнёрки. Но это уже частности.
Amid
 
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  #<1 ... 38394041
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