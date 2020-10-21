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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:41
Вкладчик1234, по некоторым моментам izibank существенно отличается от Таскомбанка (в лучшую сторону).
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MASolomko
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:50
Моно более привлекательный чем изи и кредлимит там проще получить. Или я не прав?
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Boundless
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:53
MASolomko написав:
по некоторым моментам izibank существенно отличается от Таскомбанка (в лучшую сторону)
Отличия есть, не сказал бы, что прям существенные, но положительные.
Хотелось бы кредитный лимит, рефералку, и больше точек выдачи карт
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:54
Boundless написав:
Моно более привлекательный чем изи и кредлимит там проще получить. Или я не прав?
Если вы планируете в льготном периоде находиться, то какой смысл в Моно, когда там только на 2 категории 1% кэшбека грязными, а здесь почти на всё 1% чистыми?
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Vorlon
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:00
Vorlon написав:
какой смысл в Моно
там почти всегда есть 20% на корм для котэ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:03
clientage
Коллега говорит о кредлимите. В этом случае о каких 20% идёт речь?
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Vorlon
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07
Vorlon написав:clientage
Коллега говорит о кредлимите. В этом случае о каких 20% идёт речь?
коллега неправильно грит
зачем кредитка у Мони?
Кредитку нуна брать у Алки или Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07
Vorlon
Есть ещё полезные партнёрки. Но это уже частности.
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Amid
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