В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно
Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.
Сама схема использования карты в льготном периоде очень интересная и необычная.
За траты июля надо до 25 августа оплатить ОМП, до 10 сентября -- оставшуюся сумму задолженности июля.
Если в приложении будет успешное информирование по этому поводу, то пользователь явно потеряется в такой схеме.
Но вот не ясный момент. ОМП и сама сумма погашения задолженности учитывается по авторизации повышения остатка на карте или обязательно необходимо проводка по счёту?