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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 6
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
17%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:33

Re: izibank

  Вкладчик1234 написав:Хотелось бы кредитный лимит...
В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно :D
Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.

Сама схема использования карты в льготном периоде очень интересная и необычная.
За траты июля надо до 25 августа оплатить ОМП, до 10 сентября -- оставшуюся сумму задолженности июля.
Если в приложении будет успешное информирование по этому поводу, то пользователь явно потеряется в такой схеме.

Но вот не ясный момент. ОМП и сама сумма погашения задолженности учитывается по авторизации повышения остатка на карте или обязательно необходимо проводка по счёту?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:49

izibank
я бы тоже не отказался от кр.линии
для тестирования конечно ;)
данные сброшу в лс, если да
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:52

Re: izibank

А мне izi установил ноль, хотя никаких просрочек никогда не было, да и самих кредитов почти тоже... Обидно и неинтересно
jetien
 
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