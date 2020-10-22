Вкладчик1234 написав:Хотелось бы кредитный лимит...
В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.
Сама схема использования карты в льготном периоде очень интересная и необычная. За траты июля надо до 25 августа оплатить ОМП, до 10 сентября -- оставшуюся сумму задолженности июля. Если в приложении будет успешное информирование по этому поводу, то пользователь явно потеряется в такой схеме.
Но вот не ясный момент. ОМП и сама сумма погашения задолженности учитывается по авторизации повышения остатка на карте или обязательно необходимо проводка по счёту?
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Очевидно, що раз на 24 місяці. А ще натякну, що у більшості населення у користуванні є і інша техніка, окрім телевізорів.
MASolomko написав:В этом плане банк приятно обрадовал меня сегодня. Наш представитель уведомил о хорошей новости в телефонном режиме, на этапе бета-тестирования такое внимание приятно Кредитный лимит небольшой, но для старта и тестирования льготного периода хватит.
Вітаємо, заслужена перемога. Нарешті ТАС змилувався над Вами. Аби вони ще зізналися, за що Вас так не люблять, то це був би взагалі космос.